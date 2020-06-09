Амстердам, , 08:15 — REGNUM Во второй половине дня 8 июня в юридическом комплексе Схипхол (г. Амстердам) продолжились слушания по делу о крушении самолета «Боинг 777» на Украине в 2014 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Адвокат подозреваемого О. Пулатова Сабине тен Дуссхате призвала обвинение придерживаться фактов. Она напомнила, что её адвокатская контора только в 2020 г. взялась за защиту Пулатова, и что последний не сам принял решение ограничить контакты с защитой. Ограничение контактов — следствие вызванных коронавирусом обстоятельств.

В ходе утреннего заседания Тен Дуссхате сообщила о сложностях общения с её клиентом Пулатовым. Адвокаты намеревались встретиться с Пулатовым в России и обсудить с ним дело, однако этому помешали принятые в связи с коронавирусом ограничительные меры. Что касается дистанционного, электронного общения, то оно связано с рядом практических сложностей.

В ответ представитель обвинения прокурор Вард Фердинандюссе заявил, что осложнения в общении с Пулатовым могут быть вызвана только нежеланием самого Пулатова общаться с адвокатами.

«Боинг 777» (рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур) был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 298 человек. В июне 2019 года следствие предъявило обвинения по этому делу И. Стрелкову, и трём его подчиненным — С. Дубинскому, О. Пулатову и Л. Харченко. Суд начался 9 марта. Пулатов — единственный из подозреваемых, который согласился, чтобы его интересы в суде представляли нидерландские адвокаты.