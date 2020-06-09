Мехико, , 08:14 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики было выявлено почти 3 тысячи новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в результате чего общее число зараженных превысило 120 тысяч. Об этом 9 июня сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа на пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в соцсети Twitter.

«Сегодня число лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 превысило 120 тысяч», — заявил он.

Также Аломиа уточнил, что за прошедшие 24 часа в стране было выявлено 2 999 новых случая заражения коронавирусом и теперь их общее число достигло 120 102.

Кроме этого, директор эпидемиологии уточнил, что за этот же период в Мексике от COVID-19 скончались 354 человека, в результате чего суммарное количество летальных исходов стало 14 053.

При этом 18 416 человек в стране вылечилось от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что губернатор нигерийского штата Абия заразился коронавирусом и был изолирован.