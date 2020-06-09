Москва, , 08:00 — REGNUM В пьяном ДТП, которое устроил в Москве актёр Михаил Ефремов, обнаружился «шлейф», пишет канал Homoalt, ссылаясь на данные bazabazon о том, что вместе с Ефремовым в машине были двое пассажиров: актёр Иван Стебунов и его супруга Елена Власова:

Российский актер Иван Стебунов на Алтае Altairegion22.ru

«Иван Стебунов родился в Павловске Алтайского края. В 2016—2017 годах поставил в Молодёжном театре Алтая спектакль «Обыкновенное чудо» по пьесе Евгения Шварца и комедию Ивана Вырыпаева «Иллюзии». В 2015 году Стебунов заявлял, что намерен развивать в Алтайском крае кинопроизводство».

Действительно, на официальном сайте Алтайского края в апреле 2015 г. была опубликована новость со словами Стебунова:

«Сейчас в плане кино об Алтайском крае знают, что здесь родился и вырос Василий Макарович, а я хочу рассказать о нем гораздо больше. Хочу говорить о том, о чем писал Шукшин: как люди здесь живут сообществом, ежедневно помогают друг другу, какие у них радости и проблемы, — в общем, про настоящее. В планах у меня — серьезная, крепкая киностудия, которая будет создавать замечательные кинопродукты, показывать наших алтайских артистов.

Уверен, что «АлтайФильм» сможет подвинуть любые другие студии — и в сериальном плане, и в полном метре. Сомнений у меня в этом нет — в крае заложен такой человеческий ресурс, который способен открыть нам ворота для всего», — подчеркивал Стебунов.

Впрочем, дальше слов дело не пошло.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером 8 июня Михаил Ефремов, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с легковым фургоном. В результате происшествия пострадал водитель фургона (позднее выяснилось, что он скончался в больнице). Возбуждено уголовное дело.

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