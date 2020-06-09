Ханчжоу, Китай, , 07:34 — REGNUM Провинция Чжэцзян на востоке Китая запустила специальные QR-коды с использованием мобильного интернета и больших данных для облегчения эвакуации и оказания помощи населению во время стихийных бедствий, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям провинции сообщили, что QR-коды в специальном сервисе мобильных платежей Alipay могут своевременно предоставлять точную информацию, которая может помочь людям, проживающим в зонах высокого риска природных катаклизмов, а также усилить возможности спасателей в оказании помощи пострадавшим.

Во время таких катаклизмов, как тайфуны и наводнения, жители могут использовать QR-коды для того, чтобы сообщать о текущей их ситуации — находятся ли они в месте переселения или ищут убежища вместе со своими родными и близкими, что может помочь властям оказать им соответствующую помощь.

Отметим, что с начала июня на востоке Китая наблюдается начало сезона наводнений и схода оползней, вызванных мощными ливнями, которые не унимаются уже несколько дней.