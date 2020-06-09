Пекин, , 07:24 — REGNUM Китайские исследователи разработали систему быстрого обнаружения, способную отслеживать множественные остатки пестицидов в сельскохозяйственной продукции в течение пяти минут, сообщили 8 июня в Китайской академии сельскохозяйственных наук (CAAS).

Профессор CAAS и лидер команды исследователей Ван Цзин заявил, что экспресс-метод выявления остатков пестицидов интегрирует в рамках единой системы технологии иммунодетекции, идентификации изображений, искусственного интеллекта, больших данных и интернета вещей.

Загрузив фотографию тест-полоски в мини-программу в мессенджере WeChat, тестеры могут получить результаты на своих мобильных телефонах в течение нескольких минут, которые потребуются на анализ данных.

Система оснащена функциями быстрого выявления, одновременного выявления множества целевых параметров, легкого сбора данных и высокой гибкостью, что подходит для правительственных структур сельхознаправленности, сельскохозяйственным производителям и клиентам.

Исследовательская группа разработала тест-полоски на имминоклоприд, ацетатмиприд, хлорпирифос и некоторые другие пестициды. Кроме того, была создана платформа идентификации изображений для нескольких тест-полосок на основе эталонных.