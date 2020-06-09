Пенза, , 09:30 — REGNUM В Пензенской области зарегистрированы еще два смертельных случая пациентов после заражения новой коронавирусной инфекцией. Информацию об этом опубликовала руководитель пресс-службы губернатора региона в своем Telegram-канале Дина Черёмушкина.

Двое скончавшихся с поставленным диагнозом COVID-19 — женщины. Одна — 1947 года рождения. Имела ряд сопутствующих заболеваний: атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных артерий, пневмосклероз, нефросклероз, кисты почек. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение-пневмония.

Вторая — 1959 года рождения. Также имела несколько заболеваний. Среди них: ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных артерий, сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение-пневмония.

На утро 9 июня в Пензенской области общее число зарегистрированных смертельных случаев достигло 28.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области на 8 июня зараженными коронавирусной инфекцией числятся 3053 человека, выздоровели после инфицирования 2433 пациента.