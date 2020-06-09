Москва, , 07:19 — REGNUM Увеличить территории пляжей и зон купания в регионах России в связи с необходимостью соблюдения социальной дистанции предложили в МЧС РФ, сообщает 9 июня пресс-служба ведомства.

«Связано это с необходимостью соблюдения отдыхающими на пляжах социальной дистанции 1,5−2 метра», — говорится в сообщении.

Соответствующее предложение МЧС адресовало региональным властям, указав на необходимость оборудовать дополнительные спасательные посты.

Кроме того, в ведомстве рекомендовали гражданам внимательно относиться к безопасности детей вблизи акваторий и предостерегли от отдыха в стихийных местах вблизи водоёмов.

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