Омск, , 07:14 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 62 из них зарегистрированы в Омске, по три в Омском, Азовском и Таврическом районах.

Всего количество подтверждённых случаев достигло 1851. Из них к настоящему времени 844 человека излечились и выписаны и больниц.

Также за минувшие сутки скончался ещё один пациент с COVID-19. Таким образом, общее число летальных случаев составило 23.

Читайте также: В Омской области вернутся к работе сотни торговых центров