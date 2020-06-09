Пекин, , 07:10 — REGNUM Манговые леса Китая расширились до общей площади 29 тыс. га за последние годы на фоне глобального их сокращения, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

По данным Министерства природных ресурсов КНР, за прошедшие 20 лет мангровые леса Китая прибавили 7000 га, что делает Китай одной из нескольких стран мира, где идет расширение этих лесов, а не сокращение.

Защита береговых линий от все более жестких штормов, роста уровня моря и цунами — это не единственные функции, которые выполняют мангровые заросли. Они также адсорбируют парниковые газы в атмосфере земли, а также служат питомниками для рыбной молоди.

В настоящее время около 55% мангровых болот в Китае находятся под государственной защитой, что выше 25% в среднем по миру, сообщили в министерстве. Почти 35% мангровых лесов по всему миру исчезли. Ежегодно их площади сокращаются на 1−2%.