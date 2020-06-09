Саратов, , 09:31 — REGNUM В Саратовской области с 11 июня отменяется движение по пропускам и ряд иных ограничений, при этом масочный режим сохраняется. Соответствующее постановление подписано председателем регионального правительства Александром Стрелюхиным.

В области 11 июня также разрешили: посещение кладбищ; бань и саун; работу МФЦ без предварительной записи; стоматологические услуги; посещение храмов и других культовых мест при соблюдении дистанции.

Кроме этого, для приезжих из Москвы и Московской области сняли режим самоизоляции. Но срок действия других ограничительных мер продлен до 21 июня 2020 года.

«До 21 июня сохраняется масочный режим, режим самоизоляции для граждан группы риска, под запретом остается работа ресторанов, кафе, физкультурных и культурных учреждений, массовые мероприятия», — добавил вице-губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области даже после третьего этапа снятия ограничений не планируют отменять масочный режим.

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