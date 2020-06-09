Чебоксары, 9 июня 2020, 07:06 — REGNUM В Чувашии с начала пандемии коронавируса подтверждено 18 летальных исходов вследствие осложнений, вызванных заболеванием COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб в группе «Чувашия без паники».
По последним данным минздрава Чувашии (на 8 июня), с начала пандемии коронавируса в республике подтверждён 3561 случай заражения, выздоровели 1769 человек. В настоящее время продолжают лечение 1774 пациента с COVID-19, умерли 18 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в Чебоксарах откроют ещё 150 коек для госпитализации больных COVID-19. В республике в настоящее время остаются свободными 19% коечного фонда, перепрофилированного для лечения пациентов с коронавирусом. Отметим, что для перехода на первый этап снятия ограничений один из критериев — наличие 50% свободного коечного фонда.
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