Екатеринбург, , 07:06 — REGNUM Жителям Свердловской области старше 65 лет рекомендовано оставаться дома ещё неделю. Губернатор Евгений Куйвашев продлил для них эту меру до 15 июня.

Также желательно не покидать пределов жилья гражданам, имеющим хронические заболевания. Кроме того, в муниципалитетах продолжает действовать масочный режим и режим санитарного дистанцирования.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в Свердловской области ослаблен. Снова могут работать санатории-профилактории с медицинской лицензией и магазины с площадью зала меньше 400 кв. метров и отдельным входом.

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