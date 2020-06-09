Новосибирск, , 07:05 — REGNUM В условиях глобализации трудовая мобильность стала важной характеристикой XXI века, требующей особого подхода к управлению миграционными потоками на государственном уровне, считает доцент кафедры экономики труда и управления персоналом Новосибирсокго государственного университета экономики и управления Юлия Масалова.

Напомним, что в России обсуждается возможность введения норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам. В Госдуме считают это справедливым.

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Масалова подчёркивает, что для экономики, базирующейся на знаниях, высококвалифицированные кадры имеют важное значение, что предполагает не только их подготовку, но и привлечение. Однако для каждой страны существуют свои приоритеты в данном вопросе.

«Традиционная практика принимающих стран была в большей степени сконцентрирована на предотвращение появления нежелательных или незаконных иммигрантов, но в современных условиях усилия все чаще стали направляться на активное привлечение, но уже желаемых категорий мигрантов. Международная практика государственного регулирования трудовой миграции, как правило, направлена на привлечение специалистов высокой квалификации из-за рубежа. Так практически все развитые и уже многие развивающиеся страны активно включились в конкурентную борьбу за привлечение именно высококвалифицированных мигрантов. Данная стратегия оценивается ими как эффективный путь наращивания человеческого капитала. Данное обстоятельство приводит к реформированию миграционной политики, а именно к переходу от жесткого контроля миграционных потоков (в том числе квотирование для сотрудников-иностранцев, используемое в практике РФ) к политике все более гибкого управления миграционными процессами.

Юлия Масалова В России же складывается своя уникальная ситуация, которая требует формирования «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места». Прежде всего, такая ситуация характерна для тех российских регионов, где местное население, испытывает трудности с трудоустройством, а работодатели отдают предпочтение приезжим специалистам, так как у них иные требования относительно условий привлечения. И это уже вопрос конкурентоспособности работников, которые чаще всего «проигрывают» в рамках ценовой конкуренции. Работодателю экономически выгоднее нанять мигранта, чем привлекать местное население. В то же время проживающие в данных регионах граждане страны испытывают серьёзные трудности в процессе поиска работы, и даже имея, высокую квалификацию не всегда имеют возможность найти соответствующее их квалификации рабочее место. Это и заставляет защищать интересы таких работников на государственном уровне».

Однако, по мнению эксперта, существуют и определённые риски в такой политике, снижается конкуренция, и стремление повышать свою квалификацию тоже, страдает при этом и профессиональная мобильность граждан. Есть ещё риски для работодателей — не найти среди местного населения работников требуемой квалификации.