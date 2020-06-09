Москва, , 07:03 — REGNUM Американский историк Эдди Глод, заявивший о существовании «расизма в России», не разбирается в вопросе, и потому ему не следует развивать эту тему, написал 8 июня глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Этот «историк» лучше бы не лез со своими суждениями о России. Тот факт, что он афроамериканец, не означает, что он может нести всякую чушь», — написал российский сенатор.

По словам Пушкова, расизм — явление, свойственное для США, а не для России.

«Вот пусть они там и разбираются с этим. А то все каким-то боком пытаются нас приплести», — отметил он.

Ранее, напомним, декан факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете Эдди Глод заявил в интервью немецкой газете Spiegel, что проблема расизма, кроме США, существует также в европейских странах и, в частности, в России.

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