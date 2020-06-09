Шанхай, Китай, , 06:56 — REGNUM Финал конкурса танцевальной драмы 12-го конкурса Lotus Awards пройдет в Шанхае в сентябре, сообщает 9 июня агентство Синьхуа.

Lotus Awards является наивысшей наградой в области профессионального танца в Китае. Как отметили в Китайской ассоциации танцев (CDA), всего пять работ будет представлено в финале соревнования.

Все участники, согласно требованиям, должны отразить в своих номерах реальную жизнь сквозь призму эстетических устремлений китайского народа, делая упор на оригинальности танца.

Отметим, что премия Lotus Awards была учреждена еще в 1998 году и является единственной национальной премией Китая в области танцев.