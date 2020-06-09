Магадан, Магаданская область, 9 июня 2020, 07:05 — REGNUM В Магаданской области коронавирусная инфекция распространяется всё активнее — закрыты на карантин хирургическое отделение областной больницы, общежития строителей, Дом ребёнка в столице региона, ждут подтверждения тестов госпитализированные магаданцы и вахтовики.
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Стало известно о госпитализации 8 июня руководителя Роспотребнадзора Ягоднинского района Колымы. Его доставили в больницу с диагнозом «пневмония» и подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, пишет «Магаданская правда». Круг контактов уточняется, но известно, что глава Ягодного был точно в числе контактировавших.
До этого закрыли на карантин общежития строителей Усть-Среднеканской ГЭС, где у троих рабочих диагностирован коронавирус, ещё трое ожидают результаты анализов. На карантине — 137 работников.
Также закрыт на карантин закрыли Дом ребёнка в Магадане — коронавирусом заразились 11 сотрудников. Всех работников заменили.
В хирургическом отделении Магаданской областной больницы выявлено заражение у медсестры.
Много положительных тестов оказывается у приезжих вахтовиков, которые активно едут на путину, золотодобычу и стройки Колымы. Ещё у четырнадцати рабочих с Урала также диагностировали коронавирус. Вахтовиков тестируют по прибытию в аэропорту и отправляют в обсерватор. Тесты проводят в Магадане.
Как сообщало ИА REGNUM, Ягоднинский и Сусуманский округа Магаданской области закрыты на карантин. Режим повышенной готовности продлён до 23 июня.