Доха, , 06:48 — REGNUM Поэтапная отмена карантинных мер в Катаре, введенных ранее из-за пандемии нового коронавируса, начнется с 15 июня и должна завершиться в сентябре, заявила представитель Высшего комитета по управлению кризисом Люулюу аль-Хатыр в ходе виртуального брифинга.

Карантин будет снят в течение четырех этапов. Первый начнется с 15 июня; второй — с 1 июля, третий — с 1 августа, а четвертый, последний этап — запланирован на сентябрь.

Смягчение касается снятия запрета на авиаперевозки, молитвы в мечетях, функционирование частных клиник, а также ослабление карантинных мер в ряде других сфер жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в Катаре число выявленных случаев заражения коронавирусом составило 70 158.

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