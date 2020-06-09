Чита, , 06:31 — REGNUM В Забайкальском крае впервые заразились новым коронавирусом меньше человек, чем выздоровели — 70 против 74. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба правительства региона.

Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае достигло 1704. Выздоровели и выписались из медучреждений всего 942 человек.

В регионе скончались ещё два пациента, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, пневмония и другие тяжёлые сопутствующие заболевания. Таким образом, общее число летальных случаев у пациентов с коронавирусной инфекцией в Забайкалье достигло 31.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти продолжают пристально следить за распространением коронавируса в Забайкальском крае. 8 июня, в регион прибыл заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев и привёз с собой «десант» из пяти человек, в том числе — замдиректора по организационной методической работе, врача-инфекциониста и врача-пульмонолога.

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