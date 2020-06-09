Мачу-Пикчу, , 06:28 — REGNUM Город инков Мачу-Пикчу в Перу с 1 июля вновь станет доступным для посещения туристами при условии соблюдения новых санитарных правил, 8 июня передает радиостанция RPP.

Работники парка, а также предприятий общепита, расположенных недалеко от объекта, будут сдавать тесты на коронавирус. Кроме того посетители города будут обязаны перед входом в него продезинфицировать обувь и руки, надеть маску и соблюдать санитарную дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня перуанский министр юстиции Фернандо Кастаньеда рассказал, что с начала пандемии в Перу от осложнений при COVID-19 скончались 212 заключенных.

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