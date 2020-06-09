Тюкалинск, Омская область, , 06:27 — REGNUM В Тюкалинском районе Омской области появился новый геоглиф, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, местные жители творчески подошли к акции «Сад памяти».

К юго-западу от районного центра, возле реки они высадили 5,5 тыс. сосен, которые формируют цифру 75. Со временем, цифру можно будет увидеть из космоса. Высота их достигает 100 м, толщина линий — 10 м.

«Сад памяти составлен примерно из 5500 сосен. Это количество выбрано неслучайно: 5224 из ушедших на фронт 9618 тюкалинцев в страшные 1940-е не вернулись с полей сражений», — отметили в правительстве.

Впрочем, останавливаться на этом жители не намерены. По словам начальника отдела Тюкалинского лесничества Евгения Волостных, в следующем году они намерены высадить рядом с цифрой слово «Победа».

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