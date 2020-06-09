Сеул, , 06:25 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 38 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

По его данным, три новых случая были заведены в Южную Корею из-за рубежа. Отмечается, что основные очаги инфекции связаны с религиозными собраниями, ночными клубами, и предприятиями в районе Сеула.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 11 852 случая заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 274 человека. Излечиться от болезни удалось 10 589.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня правительство Южной Кореи призвало жителей страны соблюдать режим повседневного карантина из-за роста числа зараженных коронавирусом в столичном регионе. Отмечалось, что если жители республики перестанут соблюдать эти меры, то Южную Корею ждет вторая волна заболеваний коронавирусной инфекцией.

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