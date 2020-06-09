Якутск, , 06:19 — REGNUM За прошедшие сутки в Якутии выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 126 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе. На данный момент республика оказалась в антилидерах среди регионов Дальнего Востока по количеству зарегистрированных за весь период эпидемии носителей SARS-CoV-2.

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Увеличивается количество заболевших детей. 20% новых случаев — это дети.

В Якутске подтверждено 66 случаев заражения, три — в Мегино-Кангаласском районе, по два — в Алданском и в Намском районах и по одному случаю в Амгинском и Ленском районах.

На 9 июня в Якутии всего подтверждено 2 686 случаев заражения, излечились — 1411 человек, умерли — 17.

За сутки два пациента умерли, им было больше 65 лет, имели многочисленные сопутствующие хронические заболевания.

13 человек находятся в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Приморье выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 75 пациентов, умерли за весь период наблюдений — 24.