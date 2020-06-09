Новосибирск, , 06:08 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 9 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом. 69 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались два мужчины — 63 и 78 лет. Такие данные приводит оперативный штаб региона. Всего в Новосибирской области официально зарегистрированы 3752 пациента с коронавирусом (из них 251 — дети), 1455 человек выздоровели, 44 скончались. В отделениях реанимации сейчас находится 41 человек, на ИВЛ — девять пациентов. В регионе сделано 138 803 теста на коронавирус.