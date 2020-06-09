Москва, , 06:07 — REGNUM В шести регионах России на этой неделе возможны подтопления из-за дождей, предупредили 8 июня учёные из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

«В период с 8 по 15 июня в связи с прохождением дождевых осадков прогнозируется подтопление пониженных участков местности», — привели в пресс-службе института слова начальника Сергей Диденко.

Выход воды за берега планируется в бассейне Енисея Красноярского края, на Кети в Томской области, на Зее в Амурской области, на реках Бикин и Уссури в Приморском крае, на реке Шексна в Вологодской области, на реке Солоница Костромской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что шесть населённых пунктов на территории четырёх районов Красноярского края остаются подтопленными после затяжных дождей.

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