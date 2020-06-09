Петропавловск-Камчатский, , 06:16 — REGNUM Глава Камчатки Владимир Солодов провёл совещание с работниками медицинских учреждений региона, в ходе которого рассказал, какие меры принимаются для усиления борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Мы будем усиливать экспресс-тестирование, одна из ключевых задач — сокращение сроков получения результатов. Будем продолжать привлекать медиков из других регионов страны, к нам уже приехали почти 20 специалистов. Организуем дополнительные поставки медицинского оборудования. Мне важно из первых уст услышать, какие проблемы волнуют медиков сейчас больше всего. Такие совещания будут регулярными», — сказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в редакцию агентства обратились сотрудники и осужденные исправительного центра Камчатки, где находятся осужденные к принудительным работам. Люди сообщили, что в центре содержатся 50 человек — зараженные и здоровые вперемешку, в медицинских изоляторах уже нет мест, люди с коронавирусом там «как сельди в бочках».