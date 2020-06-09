Владивосток, , 05:59 — REGNUM За прошедшие сутки в Приморье выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 75 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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При этом отмечается, что география распространения инфекции расширилась — SARS-CoV-2 выявлен в 32 районах Приморья.

Всего на утро 9 июня зарегистрировано 2500 случаев заражения коронавирусом, больше всего в Находке и Владивостоке.

900 приморцев проходят лечение, 36 из них находятся в тяжёлом состоянии, включая 13 человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

От осложнений после заражения коронавирусом скончались в общей сложности 24 человека. За сутки зафиксирована смерть 68-летней женщины.

«Пациентка была переведена на аппарат ИВЛ, болезнь прогрессировала и протекала в тяжёлой форме. Почти четверо суток врачи боролись за её жизнь, однако болезнь не отступала. У женщины был ряд сопутствующих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистого характера», — пояснили в минздраве Приморья.

В Приморье сохраняется масочный режим и ряд ограничительных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, в полицию Магадана сообщили, что в одном из магазинов города мужчина угрожал физической расправой сотрудникам, используя при этом предмет, конструктивно схожий с оружием. Покупателя на входе в торговый зал попросили надеть защитную маску.