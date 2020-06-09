Петропавловск-Камчатский, , 05:53 — REGNUM Первый раз за много лет в редакцию ИА REGNUM пришло письмо с благодарностью от коренных жителей Камчатки в адрес руководителя региона Владимира Солодова. В прежние годы от коренных жителей полуострова в редакцию поступали только многочисленные жалобы на произвол властей. Представители стойбища Эврэн рассказали, что врио губернатора очень оперативно отреагировал на их обращение и пытается решить вопрос с выловом корюшки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Когда на Камчатке был губернатором Владимир Илюхин, все наши обращения не приносили никаких результатов. Потому, что Илюхин выполнял волю рыбных олигархов. А не людей. Месяц назад мы решили обратиться к новому губернатору, понять хотя бы, какую он займёт позицию по отношению к коренным жителям Камчатки. Попросили помощи в решении вопроса с выловом корюшки-зубатки. Написали обращение. На удивление он отреагировал очень быстро. Быстро дал поручение разобраться с этим по существу. Очень оперативно подготовил предложение о внесении изменений в части лова корюшки в правила рыболовства. Теперь посмотрим, как камчатские чиновники выполнят его поручение, как это всё дойдёт до логического конца. Радоваться, конечно, пока рано. Но как бы там ни было, Солодов первый, кто сдвинул этот процесс с мёртвой точки. Поэтому пока от коренных жителей Камчатки ему только благодарность. Будем выносить все наши вопросы на обсуждение, так как теперь именно Владимир Солодов возглавляет региональную комиссию по вылову анадромных видов рыб в Камчатском крае», — написал в письме в редакцию глава стойбища ЭВРЭН Константин Гордеев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коренные жители Камчатки в обращениях в редакцию сообщали, что их превратили в изгоев на земле предков. В частности, экс-губернатор Камчатки Владимир Илюхин выделил для КМНС участки для рыболовства в сотнях километров от их стойбищ. Чтобы добраться до этих участков, нужно было бы преодолеть пять полноводных рек. Родовые участки аборигенов Камчатки, где столетиями рыбачили их предки, были отданы крупным рыбопромышленникам. За попытку наловить там рыбы аборигенов давила катерами Береговая охрана. Люди падали в ледяную воду, вынуждены были вплавь добираться до берега. Только после вмешательства ИА REGNUM виновные были наказаны.