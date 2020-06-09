Улан-Удэ, , 05:47 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом. Это наибольшая цифра прироста с середины мая. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число случаев достигло 1956, из которых в Улан-Удэ — 1077.

«Из 79 новых случаев COVID-19: 19 чел. — прибывшие из регионов РФ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

В стационарах остаются 498 пациентов, из них 15 тяжёлых больных помещены в реанимацию. 292 пациентов с лёгким течением COVID-19 находятся на амбулаторном лечении.

Число успешно завершивших лечение пациентов за сутки выросло на 42 и достигло 1154. Новых летальных случаев не зафиксировано.

Читайте также: В Бурятии назвали дату открытия кафе и ресторанов