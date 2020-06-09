Мехико, , 05:38 — REGNUM В Мексике за сутки выявили 2999 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Мексике с начала пандемии достигло 120 102. Также за 8 июня выросло и число жертв осложнений COVID-19 с 13 699 до 14 053 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не делает тестов на выявление коронавируса, так как не проявляет симптомов ОРВИ. При этом он подчеркнул, что соблюдает все санитарные требования по предотвращению распространения заболевания.

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