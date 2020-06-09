Петропавловск-Камчатский, , 05:24 — REGNUM В Исправительном центре в Петропавловске-Камчатском со дня на день может вспыхнуть крупнейший в регионе очаг коронавируса. Заражённых коронавирусом и здоровых осужденных к принудительным работам содержат в одном помещении, изоляторы переполнены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM жители Камчатки.

Читайте также: Пациент скорее мёртв: на Камчатке медики требуют введения режима ЧС

После публикации материала ИА REGNUM о ситуации с пандемией коронавируса на Камчатке, в редакцию агентства позвонили многие жители полуострова. В их числе были и сотрудники организаций, в которых работают осужденные к принудительным работам, и сами осужденные.

Из рассказов людей (записи разговоров имеются в редакции) следует, что в исправительном центре содержится порядка 50 человек, из них четыре женщины.

Многие из них заражены коронавирусом, это подтверждено лабораторными исследованиями, у некоторых наблюдаются такие симптомы, как повышенная температура, общая слабость, другие пока признаков заражения не чувствуют.

«Изоляторы переполнены. Мест там нет, нас туда пихают, просто как сельди в бочку. Невозможно там находиться, духота, многим уже плохо», — рассказала одна из осужденных женщин.

Осужденная ИЦ Камчатки «Лекарств никаких, лечения никакого. Больные и здоровые вперемешку. Тут скоро здоровых не останется».

Осужденная ИЦ Камчатки «Тут большинство местные, из Петропавловска-Камчатского, уже практически весь срок отработали. Просили, чтобы перевели на домашнее проживание, ведь люди заражены. Хотя бы лечиться дома разрешили. Но руководство не идёт ни на какие уступки. Это страшно, если честно».

Исправительный центр УФСИН открыт в Петропавловске-Камчатском в январе 2019 года. Он предназначен для содержания граждан, осужденных к принудительным работам. В отличие от тех, кто осужден к исправительным работам и может во время исполнения наказания находиться по месту регистрации, принудительные работы предполагают пребывание в исправительном центре.

Многие обитатели центра работают в различных организациях. Они занимаются уборкой помещений, работами по благоустройству. Местные предприниматели обеспечивают их рабочими местами, в рамках госконтрактов. К слову, как рассказали предприниматели, обратившиеся в редакцию ИА REGNUM, в связи с паденимей никакого пересмотра сроков по госконтрактам не было. И это не удивительно: ведь официально никакой вспышки коронавируса в исправительном центре нет.

Как сообщало ИА REGNUM, медики Камчатки требуют введения в регионе режима ЧС в связи с неготовность системы здравоохранения к борьбе с инфекцией. Многие медики на Камчатке заражены коронавирусом, но не получают лечения и вынуждены лечить себя сами — дома. Врачи говорят, что если не принять экстренных мер, то на полуострове произойдёт то, что называют «четвёртой стадией эпидпроцесса» — неконтролируемая эпидемия.