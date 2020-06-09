Петропавловск-Камчатский, 9 июня 2020, 05:24 — REGNUM В Исправительном центре в Петропавловске-Камчатском со дня на день может вспыхнуть крупнейший в регионе очаг коронавируса. Заражённых коронавирусом и здоровых осужденных к принудительным работам содержат в одном помещении, изоляторы переполнены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM жители Камчатки.
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После публикации материала ИА REGNUM о ситуации с пандемией коронавируса на Камчатке, в редакцию агентства позвонили многие жители полуострова. В их числе были и сотрудники организаций, в которых работают осужденные к принудительным работам, и сами осужденные.
Из рассказов людей (записи разговоров имеются в редакции) следует, что в исправительном центре содержится порядка 50 человек, из них четыре женщины.
Многие из них заражены коронавирусом, это подтверждено лабораторными исследованиями, у некоторых наблюдаются такие симптомы, как повышенная температура, общая слабость, другие пока признаков заражения не чувствуют.
«Изоляторы переполнены. Мест там нет, нас туда пихают, просто как сельди в бочку. Невозможно там находиться, духота, многим уже плохо», — рассказала одна из осужденных женщин.
Исправительный центр УФСИН открыт в Петропавловске-Камчатском в январе 2019 года. Он предназначен для содержания граждан, осужденных к принудительным работам. В отличие от тех, кто осужден к исправительным работам и может во время исполнения наказания находиться по месту регистрации, принудительные работы предполагают пребывание в исправительном центре.
Многие обитатели центра работают в различных организациях. Они занимаются уборкой помещений, работами по благоустройству. Местные предприниматели обеспечивают их рабочими местами, в рамках госконтрактов. К слову, как рассказали предприниматели, обратившиеся в редакцию ИА REGNUM, в связи с паденимей никакого пересмотра сроков по госконтрактам не было. И это не удивительно: ведь официально никакой вспышки коронавируса в исправительном центре нет.
Как сообщало ИА REGNUM, медики Камчатки требуют введения в регионе режима ЧС в связи с неготовность системы здравоохранения к борьбе с инфекцией. Многие медики на Камчатке заражены коронавирусом, но не получают лечения и вынуждены лечить себя сами — дома. Врачи говорят, что если не принять экстренных мер, то на полуострове произойдёт то, что называют «четвёртой стадией эпидпроцесса» — неконтролируемая эпидемия.