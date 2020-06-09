Владивосток, , 05:14 — REGNUM В Приморском управлении Федеральной антимонопольной службы новое назначение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт федерального ведомства.

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С 8 июня УФАС Приморья возглавляет Елена Ерькина — победитель конкурса #ЛидерыФАС 2019.

До нынешнего назначения Ерькина занимала должность замруководителя УФАС в Мордовии.

Экс-руководитель Приморского УФАС Алексей Белоглазов в феврале 2020 года покинул свой пост, со 2 марта обязанности руководителя исполнял замруководителя УФАС Андрей Ни.

«Елена Ерькина показала свой высокий профессионализм в работе, а свои лидерские качества подтвердила победой в конкурсе #ЛидерыФАС. Должность руководителя ставит перед ней новые важные задачи по соблюдению антимонопольного законодательства и развитию конкуренции в субъекте»,— сказал замруководителя ФАС РФ Алексей Доценко.

Как сообщало ИА REGNUM, Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану 8 июня возглавил Каир Бабаев, почти два года руководивший ведомством в статусе временно исполняющего обязанности.