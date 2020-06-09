Москва, 9 июня 2020, 05:50 — REGNUM Во вторник, 9 июня, в Москве будет переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха +26… +28 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В ночь на 10 июня в Москве будет переменная облачность, без осадков, +16… +18 °С.
Ветер юго-восточный, южный 3−10 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +23… +28 °С днём и +13… +18 °С ночью.
В среду, 10 июня, днём в столице ожидается +27… +29 °С. По области +25… +30 °С. Ночью в регионе ожидается +13… +18 °С.