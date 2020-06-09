Бразилиа, , 04:36 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии возросло на 15 645 и составило 701 081. Об этом 8 июня сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

Также за последние сутки в стране зафиксировано 679 погибших от COVID-19. Всего в Бразилии зарегистрирован 37 991 летальный исход среди пациентов с данным заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня власти Бразилии отозвали заявку на проведение чемпионата мира по футболу среди женщин в 2023 году.

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