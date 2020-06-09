Мехико, , 02:49 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не проверяется на коронавирус, потому что не проявляет симптомов респираторных заболеваний. Об этом мексиканский лидер заявил на пресс-конференции.

«Я сам не тестируюсь, потому что у меня нет симптомов», — заявил он.

Мексиканский президент добавил, что соблюдает все санитарные требования и предписания по социальной дистанции. При этом Обрадор отметил, что никто из его помощников не инфицирован SARS-CoV-2.

Ранее глава мексиканского института общественной безопасности Зои Робледо заявил, что заражен коронавирусом нового типа. В связи с этим ряд мексиканских СМИ предположил, что также инфекцией может быть заражен и президент страны.

Как сообщало ИА REGNUM, к 8 июня в Мексике выявили 117 103 случая заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 13 699 человек.

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