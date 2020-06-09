Стокгольм, , 08:44 — REGNUM Джимми Окессон, лидер шведских демократов, третьей крупнейшей политической партии по количеству занимаемых мест в парламенте Швеции, заявил, что он «озлоблен» после прошедших массовых беспорядков на фоне устроенных протестов движения «Жизни черных важны» (Black Lives Matter) в Гётеборге. Парламентарий требует, чтобы полиция прекратила выдавать разрешения для проведения будущих демонстраций, быстро превращающихся в настоящие погромы. Об этом 8 июня сообщила шведская газета Fria Tider.

Волнений в крупных городах Соединенных Штатов Америки, вызванные смертью афроамериканца Флойда Джорджа во время его задержания американскими полицейскими, уже перекинулись на территорию Европы. Швеция стала одной из немногих мест, где граждане могли воочию наблюдать действия «мирных протестующих».

Так, 3 июня в центре Стокгольма многотысячная толпа устроила массовые беспорядки, завершившиеся попыткой штурма Королевского дворца, после чего к действиям столичной полиции по разгону «мирных демонстрантов» были вынуждены присоединиться силы королевской гвардии. Однако Стокгольм стал не единственным городом, пострадавшим от действий нарушителей общественного порядка.

В ночь с 7 на 8 июня акция протеста прошла в Гётеборге, расположенном на западном побережье Швеции. Действия протестующих носили действительно интернациональный характер, так как по аналогии с действиями американских мародеров толпа начала бросать в полицейских кирпичи и камни, а по городу начали поступать сообщения о поджогах, грабежах, нападений на мирных граждан.

Происходящее был вынужден прокомментировать лидер Шведских демократов Джимми Окессон, который призвал полицейских больше не выдавать разрешения организаторам подобных «мирных протестов», которые быстро превращаются в погромы. По словам парламентария, в настоящее время в Швеции продолжается пандемия коронавируса, а действия демонстрантов только способствуют распространению инфекции.

«Тот, кто действительно заботится о человеческой жизни, не вступает в союз с теми, кто поощряет эти массовые демонстрации и беспорядки. Они полностью идут вразрез с действующими антиинфекционными мерами», — заявил Окессон на своей странице в Twitter.