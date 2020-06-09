Багдад, , 01:48 — REGNUM В Ираке за прошедшие сутки выявили 1115 случаев заражения коронавирусом нового типа, говорится в отчете иракского министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Ирака превысило 13 тыс. и достигло 13 481. Также за 8 июня в стране от осложнений COVID-19 скончались 24 человека. Общее число жертв болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, в Ираке достигло 370.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в Ираке выявили 1268 случаев заражения коронавирусом за одни сутки. Всего в стране провели более 300 тыс. тестов на выявление новой инфекции.

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