Сингапур, , 00:53 — REGNUM В Сингапуре за прошедшие сутки выявили 386 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба сингапурского министерства здравоохранения.

Сообщается, что среди новых пациентов 384 человека — люди с разрешением на работу, проживающие в общежитиях, в том числе в общежитиях при заводах. При этом 99% выявленных новых случаев связаны с уже известными очагами заболевания.

Всего с начала пандемии в Сингапуре зафиксировано 38 296 случаев заражения SARS-CoV-2. 25 368 пациентов вылечились от инфекции и были выписаны из медучреждений. С болезнью не справились и скончались 25 человек.

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