Вашингтон, , 00:52 — REGNUM В США бывшие и действующие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с тёмным цветом кожи создали альянс для борьба с расизмом и нетерпимостью в хоккее. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба НХЛ.

У новой правозащитной организации два руководителя — нападающий клуба «Сан-Хосе» Эвандер Кейн и игрок чешского клуба «Литвинов» Аким Алиу, ранее игравший в «Калгари» и ряде клубов низших североамериканских лиг.

В составе исполнительного комитета альянса — нападающий «Баффало» Уэйн Симмондс, нападающий «Филадельфии» Крис Стюарт, защитник «Детройта» Тревор Дэйли, защитник «Миннесоты» Мэтт Дамба и бывший нападающий «Миннесоты», «Вашингтона», «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» Джоэл Уорд.

Альянс является независимой от НХЛ, но лига надеется, что они смогут действовать вместе. В сообщении отмечается, что эта инициатива «является примером того, как действующие и бывшие игроки НХЛ выступили против расизма, после того как афроамериканец Джордж Флойд скончался 25 мая из-за действий полиции в Миннеаполисе».

Как сообщало ИА REGNUM, После убийства полицейским негра Джорджа Флойда управление полиции Миннеаполиса будет расформировано. О соответствующих планах заявили девять из 13 членов городского совета.

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