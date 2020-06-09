Москва, , 00:24 — REGNUM Мужчина, который пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия с участием актера Михаила Ефремова находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщают столичные СМИ.

Напомним, что актер Ефремов будучи за рулем автомобиля на высокой скорости выехал на полосу встречного движения на Смоленском бульваре и совершил лобовое столкновение с легковым автофургоном.

По сообщениям очевидцев Ефремов был сильно пьян.

Водитель фургона получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован. Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое.

Ефремов был задержан полицией.