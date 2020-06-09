Москва, , 00:13 — REGNUM Росгидромет предупреждает о том, что в некоторых южных регионах России из-за влияния мощного антициклона воздух прогреется до +40 градусов Цельсия.

Сообщается, что на юге европейской части России столбик термометра поднимется выше +40 градусов Цельсия.

В Волгоградской области будет +35 градусов Цельсия, в Астраханской области до +42 градусов Цельсия, в Ростовской области, Краснодарском крае и Ставропольском крае — до +35 градусов Цельсия, при этом в Ставрополе в отдельные дни будет +40 градусов Цельсия.

Жарко будет и в других регионах. Так, в Архангельской области воздух прогреется до +32 градусов Цельсия. Это на 10 градусов выше климатической нормы.

В Вологодской и Ленинградской областях, а также в республике Коми температура воздуха также выше нормы на 10 градусов Цельсия. В отдельные дни будет до +30 градусов Цельсия.

Слишком жарко и в Центральном федеральном округе и на Урале.