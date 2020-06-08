Кейптаун, , 23:59 — REGNUM Число случаев COVID-19 в ЮАР за сутки возросло на 2594 до 50 879, погибли от заболевания уже 1080 человек, 8 июня сообщило Министерство здравоохранения ЮАР.

В Южно-Африканской республике проведено 943 059 тестов на коронавирус. Выздоровевшими от COVID-19 считаются 26 099 человек.

Число случаев COVID-19 в ЮАР является самым большим в Африке. однако страна также провела наибольшее число проверок на SARS-CoV-2 среди всех стран континента.

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