Анкара, , 23:57 — REGNUM В Турции за последние сутки зарегистрировано 989 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 8 июня министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

По его данным, в стране за прошедшие сутки от COVID-19 умерли 19 человек.

С учетом этих данных, общее число жертв эпидемии в Турции составляет 4711 человек.

Всего в Турции зарегистрировано 171 121 случай заражения коронавирусом, 141 380 из них признаны выздоровевшими.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, в мире заразились коронавирусом почти семь млн человек.

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