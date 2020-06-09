Тегеран, , 10:07 — REGNUM 6 июня командующий пограничной службой охраны Исламской Республики Иран бригадный генерал полиции Ахмад Али Гударзи объявил об обнаружении более 2 тонн различных наркотиков на границе провинции Систан и Белуджистан в юго-восточной части Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бригадный генерал Гударзи заявил, что пограничники провинции Систан и Белуджистан получили наводку о деятельности крупных банд наркотрафика и их планах ввоза наркотиков в пограничную зону Мирджаве. В связи с этим пограничные и оперативные группы выехали в данную зону с полным снаряжением для перехвата незаконного оборота путем усиленного охвата этого района.

В ходе успешной операции полиция изъяла два автомобиля Toyota, в которых находилось 2275 килограммов различных наркотиков, в том числе 2200 килограммов опиума и 75 килограммов гашиша.

Бригадный генерал Гударзи отметил, что пограничники не только обеспечивают безопасность границ от незаконной деятельности контрабандистов, но и решительно борются с любым нарушением границ Исламской Республики Иран.