Париж, , 22:17 — REGNUM Удушающий приём при задержании будет запрещено применять французским полицейским, сообщил 8 июня журналистам министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер.

Чиновник отметил, что этому приёму больше не будут обучать полицейских, поскольку он опасен. При задержании человеку нельзя будет давить ни на шею, ни на затылок, если его приходится удерживать на земле.

Также он отметил, что в рядах правоохранителей не должно быть никаких расистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, удушающий приём, в результате применения которого 25 мая в городе Миннеаполисе (штат Миннесота, США) скончался афроамериканец Джордж Флойд, начали запрещать в Соединённых Штатах.

Читайте ранее в этом сюжете: Удушающий приём при задержании может попасть под запрет в Нью-Йорке