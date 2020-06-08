Воронеж, , 22:17 — REGNUM Аномально жаркая погода прогнозируется в Воронежской области с 9 по 13 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

«От воронежского ЦГМС получено штормовое предупреждение: в период с 9 по 13 июня 2020 года по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление — аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов», — сообщили в МЧС.

В Воронежской области установлен особый противопожарный режим. На активное патрулирование выйдут мобильные патрульные группы с беспилотниками, предупредили в ведомстве. По прогнозу гидрометцентра, в период с 9 по 12 июня дневная температура в Воронежской области будет составлять от +29 до +33 градусов.