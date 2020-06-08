Аддис-Абеба, , 22:16 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в странах Африки на данный момент составляет 189 434, погибли от инфекции 5175 человек, 8 июня сообщает Africa CDC.

По информации Африканского союза, в странах Северной Африки подтверждены 54 683 случаев и 2 249 смертей от COVID-19. В Южной Африке — 51 012 случая и 1 023 смертей, в Западной Африке — 41 710 случаев и 828 смертей.

В странах Восточной Африки выявлены 21 872 случаев заболевания и зафиксировано 639 смертей от COVID-19. В Центральной Африке — 20 157 случаев и 436 смертей от COVID-19.

Читайте также: Саудовская Аравия поставила суточный антирекорд по COVID-19