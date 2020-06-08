Тула, , 22:02 — REGNUM Пациент с подтверждённым заражением коронавирусом скончался от черепно-мозговой травмы в Тульской области. СКР возбудил уголовное дело. В ситуацию также вмешался губернатор Алексей Дюмин, который поручил выяснить все обстоятельства гибели мужчины.

«Это происшествие не удастся спустить на тормозах. Замолчать не получится — виновные должны быть наказаны», — цитирует Дюмина «Интерфакс».

По информации местных СМИ, в конце мая в Новомосковскую городскую больницу поступил 43-летний пациент с подозрением коронавирусную инфекцию, анализ подтвердил заражение, а спустя сутки он скончался. Родственникам сообщили, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма. В СУ СКР по Тульской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».