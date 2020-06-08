Москва, , 21:59 — REGNUM Московским водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты движения вечером в воскресенье, 14 июня, в связи с планируемым перекрытием ряда улиц в центре города для подготовки к проведению параду Победы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД России.

По данным информационного центра транспортного комплекса Москвы, движение транспорта будет ограничено на участках Тверской улицы от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой.

Также ограничат вижение на улице 1-я Тверская-Ямская (от Большой Садовой до улицы Гашека), в Оружейном пепеулке (от дома № 3, строение 1 до улицы Тверская) на Моховой улице (от Воздвиженки до Тверской), улице Охотный Ряд (от Тверской до Большой Дмитровки) и улице Большая Никитская (от Моховой до Романова переулка).

Ограничения будут действовать в период с 21:00 и до окончания мероприятий.