Астрахань, , 22:00 — REGNUM В Астраханской области разрешили проводить торжественные бракосочетания при соблюдении рекомендованных Роспотебнадзором мер профилактики. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее постановление 8 июня подписал губернатор Игорь Бабушкин.

Количество участников брачной церемонии, включая работников органа ЗАГС, фотографов и гостей, не должно превышать десять человек. Они должны соблюдать дистанцию — не менее 1,5 метра ‑ и использовать средства индивидуальной защиты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 11 июня также возобновят работу турбазы и дома отдыха, но заселиться в них смогут только жители региона.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области для местных жителей откроют турбазы и дома отдыха