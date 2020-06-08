Ашхабад, , 21:56 — REGNUM Власти Туркмении намерены в рамках профилактики пандемии коронавируса построить еще три приграничных карантинных центра — на границе с Казахстаном, с Узбекистаном и с Ираном. Об этом заявил министр иностранных дел Рашид Мередов, передает Centralasia.media.

По его словам, строительство такого центра на туркмено-узбекской границе стартовало 1 июня.

В свою очередь министр здравоохранения Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов сообщил, что в медучреждениях Туркмении и пунктах проверки состояния здоровья граждан нет дефицита тестов на коронавирусную инфекцию.

ИА REGNUM напоминает, что власти Туркмении продолжают утверждать, что в стране до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Отметим, что ранее стало известно о том, что в Туркмении уже имеются три карантинные зоны, в которые направляют граждан, у которых заподозрили заражение коронавирусом. Такие зоны имеются в Туркменабате, в Туркменбаши и в Карабогазе.